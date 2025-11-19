БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител...
Чете се за: 00:27 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шампиони по спортни танци от 28 държави идват за турнира Купа Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Билети ще се продават на място.

варна домакин световното първенство спортни танци снимки
Слушай новината

Бургас ще бъде световна столица на спортните танци. В периода 22–23 ноември зала „Бойчо Брънзов“ ще посрещне елитни танцови двойки от цели 28 държави - България, Словакия, Латвия, Португалия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия, Германия, Словения, Чехия, Франзия,Финландия, Полша, Литва, Унгария, Япония, Испания, Молдова, Естония, Израел, Украйна, Румъния, Грузия, Кипър, Исландия, Казахстан и Турция.

Те ще се включат в световното първенство по спортни танци за юноши многобой и Международния турнир по латиноамерикански танци Купа Бургас.
Големият форум се организира от Клуб по спортни танци „Бургас 1975“ и Община Бургас.

По време на надпреварата, на 22 ноември, ще се проведе тържествена гала вечер, посветена на юбилея на клуба и на 40-годишния престижен турнир Купа Бургас.

Зрителите ще се насладят и на демонстративни изпълнения на едни от най-успешните бивши и настоящи състезатели на клуба, носители на отличия от най-висок ранг.

На 23 ноември състезанията ще продължат с Международния турнир Купа Бургас по латиноамерикански танци, провеждан под егидата на Световната танцова федерация WDSF .

Билетите са на стойност 20 и 30 лева и ще се продават на място.

#спортни танци купа Бургас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
4
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
6
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Още

Спортни новини 18.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 18.11.2025 г., 20:50 ч.
Националите направиха подиум тренировка преди световното по спортна гимнастика за юноши и девойки Националите направиха подиум тренировка преди световното по спортна гимнастика за юноши и девойки
Чете се за: 00:47 мин.
Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта" организират благотворителен търг Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта" организират благотворителен търг
Чете се за: 00:37 мин.
СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч.
Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на рафинерията в България ще обезпечи нормалната й работа
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ