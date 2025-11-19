Шампиони по спортни танци от 28 държави идват за турнира Купа Бургас

Бургас ще бъде световна столица на спортните танци. В периода 22–23 ноември зала „Бойчо Брънзов“ ще посрещне елитни танцови двойки от цели 28 държави - България, Словакия, Латвия, Португалия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия, Германия, Словения, Чехия, Франзия,Финландия, Полша, Литва, Унгария, Япония, Испания, Молдова, Естония, Израел, Украйна, Румъния, Грузия, Кипър, Исландия, Казахстан и Турция.

Те ще се включат в световното първенство по спортни танци за юноши многобой и Международния турнир по латиноамерикански танци Купа Бургас.

Големият форум се организира от Клуб по спортни танци „Бургас 1975“ и Община Бургас.

По време на надпреварата, на 22 ноември, ще се проведе тържествена гала вечер, посветена на юбилея на клуба и на 40-годишния престижен турнир Купа Бургас.

Зрителите ще се насладят и на демонстративни изпълнения на едни от най-успешните бивши и настоящи състезатели на клуба, носители на отличия от най-висок ранг.

На 23 ноември състезанията ще продължат с Международния турнир Купа Бургас по латиноамерикански танци, провеждан под егидата на Световната танцова федерация WDSF .

Билетите са на стойност 20 и 30 лева и ще се продават на място.