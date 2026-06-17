БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов...
Чете се за: 03:22 мин.
Столичните квартали "Захарна фабрика" и...
Чете се за: 01:15 мин.
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на...
Чете се за: 02:57 мин.
НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите...
Чете се за: 03:02 мин.
"Политико": България се противопоставя на части...
Чете се за: 00:57 мин.
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани...
Чете се за: 06:30 мин.
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан очакват Левски във втория кръг на Шампионската Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Жребият предстои от 13:00 часа българско време.

ЦСКА 1948 Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

В очакване на жребия за втория квалификационен кръг на Шампионската лига, вече са ясни потенциалните съперници на българския първенец Левски, ако отстрани босненския Борац (Баня Лука) в първия.

Двойката Левски - Борац е сред поставените във втория квалификационен кръг, а според предоставените от Европейската футболна централа (УЕФА) разбивки потенциалните противници на "сините" са победителите от двойките Викингур (Исландия) - Дьор (Унгария) , Кайрат Алмати (Казахстан) - Сутиеска-Никшич (Черна гора), Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния), Флора Талин (Естония) - Иберия 1999 Тбилиси (Грузия), Петрокуб (Молдова) - Егнатия (Албания) и швейцарският Тюн.

Жребият предстои от 13:00 часа българско време.

Ако "сините" отпаднат от Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионска лига, ще продължи участието си във втория на Лига на конференциите, където евентуалните противници също са известни.

Това са загубилите от двойките Петрокуб (Молдова) - Егнатия (Албания), Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния) и Клаксвик (Фарьорски острови) - Атерт Бисен (Люксембург).

Жребият за този турнир ще се проведе от 15:00 часа.

Свързани статии:

Апоел Тел Авив, Нефтчи Баку и Шериф Тираспол са сред потенциалните противници на Лудогорец в Лигата на конференциите
Апоел Тел Авив, Нефтчи Баку и Шериф Тираспол са сред потенциалните противници на Лудогорец в Лигата на конференциите
"Орлите" са сред поставените в жребия, който ще бъде изтеглен днес...
Чете се за: 00:47 мин.
ЦСКА ще се размине с Бенфика и ПАОК в жребия за Лига Европа
ЦСКА ще се размине с Бенфика и ПАОК в жребия за Лига Европа
Това стана ясно от разбивките, направени от УЕФА за започващия в...
Чете се за: 01:30 мин.
#ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците
2
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и Велинград
3
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
4
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след...
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
5
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
4
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
6
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

Още от: Български футбол

Хулио Веласкес: Ще се отнесем към Борац с максимално уважение, но фокусът винаги е върху нашето представяне
Хулио Веласкес: Ще се отнесем към Борац с максимално уважение, но фокусът винаги е върху нашето представяне
Апоел Тел Авив, Нефтчи Баку и Шериф Тираспол са сред потенциалните противници на Лудогорец в Лигата на конференциите Апоел Тел Авив, Нефтчи Баку и Шериф Тираспол са сред потенциалните противници на Лудогорец в Лигата на конференциите
Чете се за: 00:47 мин.
ЦСКА ще се размине с Бенфика и ПАОК в жребия за Лига Европа ЦСКА ще се размине с Бенфика и ПАОК в жребия за Лига Европа
Чете се за: 01:30 мин.
Спартак Плевен започва лятната си подготовка с двама нови чужденци Спартак Плевен започва лятната си подготовка с двама нови чужденци
Чете се за: 02:30 мин.
ЦСКА вече тренира в Австрия ЦСКА вече тренира в Австрия
Чете се за: 00:40 мин.
Клубовете от Първа лига получават над един милион евро солидарни плащания от УЕФА Клубовете от Първа лига получават над един милион евро солидарни плащания от УЕФА
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов писаха...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Целта ни е да сложим край на безобразните...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Столичните квартали "Захарна фабрика" и...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ