Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан очакват Левски във втория кръг на Шампионската Лига

В очакване на жребия за втория квалификационен кръг на Шампионската лига, вече са ясни потенциалните съперници на българския първенец Левски, ако отстрани босненския Борац (Баня Лука) в първия.

Двойката Левски - Борац е сред поставените във втория квалификационен кръг, а според предоставените от Европейската футболна централа (УЕФА) разбивки потенциалните противници на "сините" са победителите от двойките Викингур (Исландия) - Дьор (Унгария) , Кайрат Алмати (Казахстан) - Сутиеска-Никшич (Черна гора), Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния), Флора Талин (Естония) - Иберия 1999 Тбилиси (Грузия), Петрокуб (Молдова) - Егнатия (Албания) и швейцарският Тюн.

Жребият предстои от 13:00 часа българско време.

Ако "сините" отпаднат от Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионска лига, ще продължи участието си във втория на Лига на конференциите, където евентуалните противници също са известни.

Това са загубилите от двойките Петрокуб (Молдова) - Егнатия (Албания), Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния) и Клаксвик (Фарьорски острови) - Атерт Бисен (Люксембург).

Жребият за този турнир ще се проведе от 15:00 часа.