Шампионките от Марица се събраха за първа тренировка за новия сезон

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) започна подготовка за новия сезон. Маричанки се събраха в зала „Лаута“, където стартираха тренировките, съобщиха от пресслужбата на клуба.

От първото занимание липсваха Мила Пашкулева, която е с националния отбор на световното първенство, както и момичетата от националния отбор на България до 21 години, които станаха четвърти в света, като те получиха по-дълга почивка. Старши-треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек също е на световното първенство с отбора на Канада. Той е в щаба на треньора на канадките Джовани Гуидети.

На първата тренировка маричанки изненадаха дългогодишната домакинка на отбора Любка с подарък по случай днешния ѝ рожден ден.

От новия сезон в първия отбор на маричанки ще играе световната и европейска шампионка до 19 години Елисавета Сариева, която през миналия сезон игра в Марица 2022 (Пловдив). За Елисавета това ще бъде първи сезон при шампионките.

От Марица няма да е част Ралина Дошкова, която ще продължи кариерата си в Кипър.

Шампионките стартират новия сезон в периода 17-19 октомври с домакинство на Левски (София), а пловдивчанки ще гонят през този сезон спечелването на 12-та си поредна титла.

През този сезон жълто-сините ще играят плейоф за влизане в груповата фаза на Шампионската лига. Техен съперник е хърватският Динамо (Загреб), а първият мач е на 4-6 ноември в Хърватия.