БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шампионски отличия за Семен Новиков и Кирил Милов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Неприятен инцидент помрачи финалите.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов станаха шампиони на държавното лично първенство по класическа борба в Сливен.

Новиков записа 4 победи в категория до 87 кг, като на финала се наложи над Захари Зашев с 9:0.

При 97-килограмовите Милов също постигна 4 победи, първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка. А на финала победи младия талант Калоян Иванов с 5:2.

Айк Мнацаканян спечели най-многобройната категория до 82 кг, в която стартираха 26 състезатели. На финала бронзовият медалист от световно и европейско първенство победи Светослав Николов – 9:1.

Стоян Кубатов пък преодоля с 6:0 Сергей Стоев в решителната схватка при 77-килограмовите. В същата категория Алберт Доев взе бронз.

При 67-килограмовите шампион е Абу-Муслим Амаев, който на финала срещна сериозен отпор от Мирослав Емилов - 7:6.

А при тежките титлата спечели Йоан Димитров, който направи дебют при 130-килограмовите. Преди това той се състезаваше на 87 и 97 кг. На финала Йоан победи Алан Дзабиев с 5:1.

Неприятен инцидент помрачи днешните финали.

В категория до 72 кг Димитър Георгиев победи Иво Илиев с 14:8, а след срещата загубилият не успя да преодолее емоциите си и изрита съдийската маса, на която седеше Елина Васева, арбитър олимпийска категория. Илиев бе дисквалифициран, а на второ място бе класиран Константин Стас.

В четвъртък са схватките при момчетата в свободния стил, а в петък – в класическия.

Свързани статии:

Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Олимпийският шампион по борба е готов за нови подвизи.
Чете се за: 01:07 мин.
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Финалът в категория до 72 килограма в класическия стил завърши не...
Чете се за: 01:57 мин.
#Семен Новиков #Държавно първенство по борба в Сливен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
3
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
4
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
5
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Борба

Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
Чете се за: 02:40 мин.
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Чете се за: 01:07 мин.
Скандал беляза Държавното първенство по борба Скандал беляза Държавното първенство по борба
Чете се за: 01:57 мин.
Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха
Чете се за: 01:55 мин.
Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ