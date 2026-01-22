Шампионски отличия за Семен Новиков и Кирил Милов

Олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов станаха шампиони на държавното лично първенство по класическа борба в Сливен.

Новиков записа 4 победи в категория до 87 кг, като на финала се наложи над Захари Зашев с 9:0.

При 97-килограмовите Милов също постигна 4 победи, първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка. А на финала победи младия талант Калоян Иванов с 5:2.



Айк Мнацаканян спечели най-многобройната категория до 82 кг, в която стартираха 26 състезатели. На финала бронзовият медалист от световно и европейско първенство победи Светослав Николов – 9:1.

Стоян Кубатов пък преодоля с 6:0 Сергей Стоев в решителната схватка при 77-килограмовите. В същата категория Алберт Доев взе бронз.

При 67-килограмовите шампион е Абу-Муслим Амаев, който на финала срещна сериозен отпор от Мирослав Емилов - 7:6.

А при тежките титлата спечели Йоан Димитров, който направи дебют при 130-килограмовите. Преди това той се състезаваше на 87 и 97 кг. На финала Йоан победи Алан Дзабиев с 5:1.

Неприятен инцидент помрачи днешните финали.

В категория до 72 кг Димитър Георгиев победи Иво Илиев с 14:8, а след срещата загубилият не успя да преодолее емоциите си и изрита съдийската маса, на която седеше Елина Васева, арбитър олимпийска категория. Илиев бе дисквалифициран, а на второ място бе класиран Константин Стас.

В четвъртък са схватките при момчетата в свободния стил, а в петък – в класическия.