Шестима бадминтонисти ще представляват България на турнир в Льовен

Шестима състезатели ще представят България на международния турнир по бадминтон за мъже и жени в Льовен от 10 до 13 септември. На белгийска земя участие ще вземат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Христомира Поповска и Евгени Панев.

Шестимата ще играят на единично и на двойки. Сестрите са водачки в схемата при женските дуети и почиват в първия кръг. На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев също ще стартират от втория кръг.

На сингъл Калояна Налбантова е поставена под номер 2 и излиза в първия си мач срещу Петра Майкснерова (Чехия). Стефани Стоева е номер 4 и ще играе с датчанката Фредерике Йостергорд. Гергана Павлова ще има за съперничка номер 7 Йозге Байряк (Турция), а Христимира Поповска ще спори с квалификантка.

Мачовете с българско участие на надпреварата ще стартират на 11 септември.