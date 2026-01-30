Шестима военнослужещи ще участват на Зимните олимпийски игри

Шестима военнослужещи са в състава на българската олимпийска делегация за XXV Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина.

Това са състезателите по биатлон Владимир Илиев, Милена Тодорова и Благой Тодев; състезателите по ски алпийски дисциплини Алберт Попов и Калин Златков и състезателят по алпийски сноуборд Радослав Янков.

И шестимата са от Центъра за елитен спорт към военно формирование 22 970 - София от състава на Командването за логистична поддръжка. Освен изявени имена в своите спортове, през годините те са участници и в престижни военни състезания на Международния съюз за военен спорт (CISM), където представят достойно Българската армия в конкуренция с военните спортисти на страните-членки.

Заедно с останалите български спортисти - олимпийци, шестимата военнослужещи ще бъдат претенденти за медалите на Зимните олимпийски игри в периода 6 – 22 февруари 2026 г. На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта.