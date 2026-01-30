БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шестима военнослужещи ще участват на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта.

Милена Тодорова, Владимир Илиев
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Шестима военнослужещи са в състава на българската олимпийска делегация за XXV Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина.

Това са състезателите по биатлон Владимир Илиев, Милена Тодорова и Благой Тодев; състезателите по ски алпийски дисциплини Алберт Попов и Калин Златков и състезателят по алпийски сноуборд Радослав Янков.

И шестимата са от Центъра за елитен спорт към военно формирование 22 970 - София от състава на Командването за логистична поддръжка. Освен изявени имена в своите спортове, през годините те са участници и в престижни военни състезания на Международния съюз за военен спорт (CISM), където представят достойно Българската армия в конкуренция с военните спортисти на страните-членки.

Заедно с останалите български спортисти - олимпийци, шестимата военнослужещи ще бъдат претенденти за медалите на Зимните олимпийски игри в периода 6 – 22 февруари 2026 г. На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
4
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
5
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
6
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Milano / Cortina 2026

Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри
Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Организаторите провеждат последни репетиции за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Организаторите провеждат последни репетиции за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 06:42 мин.
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Чете се за: 08:12 мин.
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Чете се за: 03:20 мин.
Включването на рапъра Гали на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри предизвика полемики Включването на рапъра Гали на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри предизвика полемики
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ