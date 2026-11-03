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Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Българката и Кристина Кройтор (Русия) победиха с 6:4, 6:3 германките Лаура Бонер и Франциска Шидат след 76 минути игра.

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Снимка: БТА
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Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите WTA 125 на твърда настилка в Луанда (Ангола) с награден фонд 115 000 долара.

Българката и Кристина Кройтор (Русия) победиха с 6:4, 6:3 германките Лаура Бонер и Франциска Шидат след 76 минути игра.

Шиникова и Кройтор поведоха с 3:0 в началото на мача, но допуснаха обрат до 3:4. След серия от три поредни спечелени гейма обаче те затвориха първия сет с 6:4. Във втората част двете поведоха с 5:1 и без проблеми спечелиха срещата с 6:3.

За място на полуфиналите Шиникова и Кройтор ще играят срещу победителките от двубоя между третите поставени Ана София Санчес (Мексико) и Ксения Зайцева (Русия) и Ламис Алхусейн Абдел Азиз и Джиан Ибрахим (Египет).

Вчера Шиникова се класира убедително и за втория кръг на сингъл. 35-годишната българка разгроми французойката Дюн Весо с 6:0, 6:1, а следващата ѝ съперничка ще бъде Джина Фейстел (Полша). С победата си българката заработи 15 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 438-о място.

# Изабелла Шиникова

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