Шофьор се блъсна в стена на магазин във Варна, жена е в болница без опасност за живота

Жена пострада при катастрофа във Варна. Днес около 9:30 ч. е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на Кооперативния пазар.

Водач на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство, качил се на тротоара, последователно ударил четири метални колчета и два пътни знака, след което се блъснал в стена на магазин за плодове и зеленчуци. Все още не е ясна причината за инцидента.

При инцидента е пострадала пешеходка, която е с травма на една от тазобедрените стави и китката. Жената е настанена в болница за наблюдение, без опасност за живота.