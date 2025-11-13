Шотландски рефер за мача между Турция и България

Ник Уолш ще бъде главен арбитър на мача между Турция и България в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Мачът от група Е ще бъде изигран на 15 ноември (събота) от 19:00 часа на стадиона в Бурса, известен като "Спортен комплекс Ататюрк“. Срещата ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ1 и БНТ 3, а студийната ни програма ще започне половин час по-рано.

Помощници на шотландеца ще бъдат неговите сънародници Франсис Конър и Даниел Макфърлейн. Четвърти съдия е Доналд Робъртсън, а шотландци са и двамата отговорници за системата за видеоповторения (ВАР). Главен ВАР-съдия е Андрю Далас, а като асистент-ВАР-съдия ще помага Стивън Маклийн.

Уолш е международен съдия вече осем години. Любопитното е, че често се замесва в скандали и е атакуван от треньорите след края на срещите. Особено сериозен гняв има срещу него през 2024/25, когато последователно е критикуван от Филип Клеман (мениджър на Рейнджърс тогава) заради отменен гол срещу Селтик, от Гурбан Гурбанов (на Карабах) заради два червени картона на негови футболисти и от Дерек Макинис от Килмарнък заради поведението му в мача със Селтик за Купата на Шотландия. През този сезон е ръководил общо 15 мача – 11 в Шотландия и 4 в Европа, в които е показал 75 жълти картона и e отсъдил 5 дузпи.

В ранглистата на УЕФА се намира в Категория 1, където е и българският топ-арбитър Георги Кабаков. Уолш има три мача в Лига Европа и един мач в квалификациите на Лигата на конференциите.

Българската връзка с него е от 2021-а година, когато ръководи два мача на клубове в турнирите на УЕФА. На 5-и август ръководи срещата Локомотив (Пловдив) – ФК Копенхаген (1:1), а на 9-и декември отново идва в България и е главен арбитър на срещата ЦСКА (София) – Рома (2:3).