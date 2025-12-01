"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания

След близо 5 месеца в ареста, днес кметът на Варна Благомир Коцев се върна на работа. Той заяви, че ще отвори нова страница в управлението на града и ще преосмисли голяма част от политиката и начина, по който се води диалогът в Общината. Благомир Коцев беше задържан на 8-ми юли и обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. След внасянето на обвинителния акт, в който няма предаден на съд депутат, Върховният касационен съд изпрати делото във Варна. Преди дни кметът на Варна беше освободен под парична гаранция от 200 хиляди лв.

Според кмета на Варна през последните години диалогът в Общината не е бил добър. Той заяви, че ще търси съгласие с Общинския съвет и мнозинството в него, за да не се спъва работата. Каза, че ще има промени в екипа му.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Нека да вляза да се запозная, кой какво е направил, докъде сме стигнали, но, както ви казах, ще отваряме нова страница в управлението на тази общината."

По повод коментарите, че може да бъде издигнат за президент, Коцев заяви, че с него не са водени разговори. Благомир Коцев заяви, че е получавал покани да се присъедини към друга партия, които той определя като заплаха.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Покани бих казал, които могат да се тълкуват по всякакъв начин. Можете ли да кажете от кого конкретно? Зависи дали въпросът кой е зададен с малка буква или с хаштаг голямо. Няма да кажа повече."

По повод атаките, свързани с дарителската кампания за паричната му гаранция, кметът на Варна заяви, че не е изненадан от използването на различни инструменти, за да се дискредитират свободните хора и допълни, че те са инициирани от свидетел, използван от прокуратурата.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "От един от кошаревските свидетели… Човек, който е уволнен от мен, човек, срещу който има подадени сигнали за злоупотреби, без никаква реакция от институциите. Разбира се, когато всичко това приключи и стане ясно, истината излезе наяве, със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване. Искам да напомня на всички, които участват в този заговор, че лъжесвидетелстването е криминализирано в нашата страна."

Не успяхме да се свържем по телефона за коментар с бившата служителка в Община Варна – Биляна Якова, която е сезирала институциите, че дарителската кампания нарушава правилата на фондациите и платформите, включително и тези за борбата с пране на пари. Според нея много от дарителите са останали анонимни. В отговор депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков заяви, че дарителската кампания не противоречи на устава на фондацията му. Дарителите са над 220, а събраните за часове средства – повече от 230 хиляди лева. Отделно в платформата на актьора Филип Буков парите са около 71 хиляди лева, каза той.

Манол Пейков, депутат от ПП-ДБ: "Всички застават с имената си и всички споменават основание за изплащане гаранцията на Благомир Коцев. Няма нито едно анонимно, мога да ви ги разпечатам, по 15 са на страница, 152 страници са почти, мога да ги предоставя, който ги поиска - прокуратура, ДАНС, полиция, добре са дошли, ще им отворим вратата, да видим. Смятаме да заведем обратен иск за набедяване."

Кметът на Варна заяви, че подкрепя протеста срещу бюджета, защото изразява волята на гражданите, които не са доволни от предложените разчети.