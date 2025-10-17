Ще има ли лична среща между Тръмп и Путин в Будапеща?



Американският президент Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин – първият от почти два месеца. Според Белия дом, след разговора ще има среща между представители на двете страни, а след това се подготвя и лична среща между Тръмп и Путин в Будапеща. Датата засега остава тайна.

Тръмп коментира, че все още има шанс за преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Разговорът идва точно ден преди визитата на Зеленски във Вашингтон, където ще се обсъжда дали САЩ да предоставят на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“.

Президентът на САЩ заяви, че може да даде ракетите, ако Путин не сложи край на войната в Украйна – сигнал, че напрежението между Москва и Вашингтон остава високо, но вратата за преговори все още е отворена.