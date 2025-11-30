БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще следим диви животни от космоса - как ще става наблюдението?
Слушай новината

Спътниковото наблюдение на дивите животни се връща след тригодишно прекъсване. Проектът ICARUS, който проследява миграцията на животни чрез данни от космоса, отново започна, след като ракета на SpaceX изведе в орбита нов спътник с миниприемник.

Тези приемници ще четат сигнали от малки предаватели, прикрепени към птици, прилепи, морски костенурки и други животни. От височина 500 километра системата показва в почти реално време къде се движат животните и в каква посока.

Това помага на учените да ги защитават по-добре, да разбират поведението им и дори да следят разпространението на болести.

Проектът започна още през 2020 година на Международната космическа станция, но през 2022 данните спряха заради прекъснатото германско-руско космическо сътрудничество след войната в Украйна.

Сега всичко тръгва отначало, но с по-мощни устройства и нови партньори. Миниприемниците се изпращат в космоса с помощта на изследователска мисия на Висшето военно училище в Мюнхен.

Планирано е до 2027 година да бъдат изстреляни още шест спътника, които ще създадат глобална мрежа. Благодарение на нея учените ще могат да наблюдават и труднодостъпни райони като Арктика и Антарктика.

Последвайте ни

