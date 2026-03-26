Швеция разби Украйна и се доближи на крачка от Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Хеттрик на Дьокереш прати "тре крунур“ на финал срещу Полша в плейофите

Швеция, Исак и Гьокереш
Снимка: БТА
Швеция направи решителна крачка към класиране за Световното първенство през 2026 година, след като победи Украйна с 3:1 в полуфиналния плейоф от квалификациите в Европа.

Големият герой на вечерта се казваше Виктор Дьокереш, който реализира хеттрик и не остави шанс на състава на Сергей Ребров.

Скандинавците удариха още в самото начало. Още в 6-ата минута Дьокереш се възползва от колективна грешка в защитата на Украйна и откри резултата от близка дистанция. До почивката украинците така и не успяха да отправят точен удар, а шведите контролираха темпото с висок пресинг и по-голяма агресия.

След паузата сценарият не се промени. В 51-ата минута нова неточност в отбраната позволи на Дьокереш да се откъсне и да покачи на 2:0, с което на практика реши изхода на срещата. Нападателят оформи своя хеттрик в 73-ата минута от дузпа, отсъдена след нарушение в наказателното поле.

Украйна стигна до почетен гол в самия край чрез Пономаренко, който се разписа в 90-ата минута след грешка в защитата на шведите, но попадението дойде твърде късно, за да промени развоя на двубоя.

С успеха Швеция си осигури място на финала в своя поток от плейофите, където ще се изправи срещу Полша в директен сблъсък за място на Мондиал 2026.

За Украйна това е поредно разочарование, като тимът отпада в плейофите за шести път и отново остава извън голям форум.

#Украински национален отбор по футбол #Шведски национален отбор по футбол

