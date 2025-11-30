БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Швейцария гласува: военна служба и за жените?

Чете се за: 02:02 мин.
швейцария гласува референдум против задължителна военна служба жените
Снимка: БТА
Швейцарците решават на референдум дали жените също да имат задължителна служба - в армията, гражданската защита или под формата на обществен труд.

Инициативата се нарича „Военна служба за всички“. Според поддръжниците тя ще направи обществото по-единно и ще насочи повече млади хора към каузи като опазване на природата, помощ за възрастни и работа за продоволствена сигурност.

Парламентът обаче е твърдо „против“. Причината е, че хиляди млади хора ще бъдат извадени от работния пазар, което може да удари икономиката. Първите проучвания показваха подкрепа, но сега се очаква идеята да бъде отхвърлена.

Вотът се следи внимателно в цяла Европа, където темата за връщане на наборната служба отново е в обсега на внимание заради войната в Украйна и други рискове за сигурността.

Швейцарското правителство твърди, че армията и гражданската защита имат достатъчно хора и не е нужно да се събират повече кадри, отколкото могат да използват.

Властите добавят, че задължителната служба за жените може да изглежда като стъпка към равенство, но в реалността по-скоро ще ги натовари. Жените в страната все още поемат по-голяма част от грижите за децата, домакинството и възрастните близки.

Затова според правителството такава промяна няма да е реален прогрес, а по-скоро допълнителна тежест.

В момента в Швейцария мъжете са задължени да служат или в армията, или в гражданската защита. Тези, които отказват, могат да работят общественополезно. А хората, които не искат никаква форма на служба, плащат т.нар. такса за освобождаване.

