Швьонтек зае последното място на четвъртфиналите на Australian Open

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Световната №2 не остави шансове на представителката на домакините Мадисън Инглис.

Ига Швьонтек
Снимка: БГНЕС
Втората поставена в схемата и двукратна полуфиналистка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на Australian Open при жените след убедителна победа над представителката на домакините Мадисън Инглис.

Полската тенисистка се наложи с 6:0, 6:3 за едва 73 минути игра, като контролираше напълно случващото се на корта. Швьонтек демонстрира стабилен първи сервис и завърши двубоя с 22 печеливши удара.

След доминиращ първи сет австралийката започна по-активно втората част и успя да стигне до пробив, но реакцията на Швьонтек беше мигновена. Полякинята спечели четири поредни гейма, поведе с 4:1 и без колебание затвори мача при първата си възможност.

В спор за място на полуфиналите Ига Швьонтек ще се изправи срещу петата поставена Елена Рибакина от Казахстан. Другият четвъртфинал в тази част на схемата е изцяло американски – Джесика Пегула срещу Аманда Анисимова.

Свързани статии:

Аманда Анисимова и Елена Рибакина се класираха за четвърфиналите в Австралия
Аманда Анисимова и Елена Рибакина се класираха за четвърфиналите в Австралия
Анисимова срещна известни трудности със Синю Вън, докато...
Чете се за: 02:35 мин.
Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите
Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите
Американката победи сънародничката си Мадисън Кийс с 6:3, 6:4, след...
Чете се за: 01:27 мин.
