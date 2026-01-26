Швьонтек зае последното място на четвъртфиналите на Australian Open

Втората поставена в схемата и двукратна полуфиналистка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на Australian Open при жените след убедителна победа над представителката на домакините Мадисън Инглис.

Полската тенисистка се наложи с 6:0, 6:3 за едва 73 минути игра, като контролираше напълно случващото се на корта. Швьонтек демонстрира стабилен първи сервис и завърши двубоя с 22 печеливши удара.

След доминиращ първи сет австралийката започна по-активно втората част и успя да стигне до пробив, но реакцията на Швьонтек беше мигновена. Полякинята спечели четири поредни гейма, поведе с 4:1 и без колебание затвори мача при първата си възможност.

В спор за място на полуфиналите Ига Швьонтек ще се изправи срещу петата поставена Елена Рибакина от Казахстан. Другият четвъртфинал в тази част на схемата е изцяло американски – Джесика Пегула срещу Аманда Анисимова.