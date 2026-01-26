БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Американката победи сънародничката си Мадисън Кийс с 6:3, 6:4, след 28 непредизвикани грешки на действащата шампионка.

джесика пегула полуфиналистка тенис турнира твърди кортове пекин
Джесика Пегула отстрани действащата шампионка на Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс след 6:3, 6:4.

Победата записа името на Пегула в историята, като стана най-възрастната американка побеждавала действаща шампионка на мейджър турнир. Победата я класира на първи четвърфинал от 2023-а наса, като Пегула все още не е губила сет в турнира.

Мачът беше белязан от способността на Пегула да грабне инициативата още от началото на мача. Поставената под номер 6 започна първия сет като стигна до 3:0 преднина, докато във втория поведе с 4:1 след два пробива.Мадисън Кийс успя да скъси дистанцията във втория сет до 4:3, но Пегула показа хладнокръвие и не позволи на съперничката си да стигне до обрат.

Въпреки превъзходството в победните удари за Кийс, тя допусна цели 28 непредизвикани грешки.

Отстраняването на Кийс означава, че ако Арина Сабаленка не спечели третата си титла в последните четири години, то ще имаме чисто нова шампионка на Откритото първенство на Австралия.

На четвъртфиналите Джесика Пегула ще срещне Аманда Анисимова, която отстрани Синю Уанг след 7:6(3), 6:4.

Product image
