БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Аманда Анисимова и Елена Рибакина се класираха за четвърфиналите в Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Анисимова срещна известни трудности със Синю Вън, докато казахстанката Рибакина спечели убедително срещу Елизе Мертенс.

арина сабаленка аманда анисимова open финал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Номер 4 в схемата на Откритото първенство на Австралия Аманда Анисимова, имаше малки проблеми с китайката Синю Вън, но продължава към четвъртфинала след 7:6 (7:4), 6:4, като на кортовете в Мелбърн все още не е загубила и сет.

След като през 2025-а година завърши на 2-о място, сега продължава с още по-голямо упорство да преследва първата си титла от „Големия шлем“.

Анисимова се затрудни да намери своя диапазон в оспорван първи сет, тъй като Ван - насърчавана от шумна група китайски фенове, се справи в ранните размени и спаси сетбол. След това взе своето подаване за 6:6 на нула и до 3:3 държеше баланс в тайбрека.

Втората част започна с разменени пробиви, но след като Анисимова отново проби за 2:1, китайката взе медицинско прекъсване и излезе извън корта. Когато се върна, тя беше с пристегнато с бинт дясно бедро, като Анисимова сервира успешно за 3:1.

Накрая американката контролираше мача, а нанесе финалния удар под формата на мощен ас – седми за нея в мача, за да направи американската четворка на четвъртфиналите.

Eлена Рибакина от Казахстан също е напред, след като постигна категорична победа над една от най-удобните си съпернички. В шести мач тя взе шеста победа над Елизе Мертенс, този път за час и 18 минути с 6:1, 6:3. Така казахстанката стига до първи четвъртфинал в Шлема от полуфинала на Уимбълдън през 2024-а година насам.

Рибакина поведе с 5:0 в първия гейм, което не остави съмнение какво ще бъде и в края. Мертенс опита да реагира през втората част, като взе първите си две подавания. Но пробив за 3:2 след пропилени три поредни равенства за 40:40 сложи край на съпротивата й.

На четвърфиналите Аманда Анисимова ще се изправи срещу Джесика Пегула, която по-рано отстрани шампионката Мадисън Кийс. Рибакина, на своя страна, ще срещне победителката от мача между Ига Швьонтек и Мадисън Инглис.

Свързани статии:

Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите
Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите
Американката победи сънародничката си Мадисън Кийс с 6:3, 6:4, след...
Чете се за: 01:27 мин.
#Открито първенство на Австралия #Елена Рибакина #Аманда Анисимова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
5
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
6
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
5
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: WTA

Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите
Джесика Пегула изхвърли шампионката на Откритото първенство на Австралия на осминафиналите
Елина Свитолина и Коко Гоф стигнаха до четвъртфиналите на Australian Open Елина Свитолина и Коко Гоф стигнаха до четвъртфиналите на Australian Open
Чете се за: 03:05 мин.
Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко
Чете се за: 03:47 мин.
Ига Швьонтек е в четвъртия кръг на Australian Open след успех над Ана Калинская Ига Швьонтек е в четвъртия кръг на Australian Open след успех над Ана Калинская
Чете се за: 03:12 мин.
Наоми Осака се оттегли от Откритото първенство на Австралия Наоми Осака се оттегли от Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 01:10 мин.
Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата на Australian Open Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата на Australian Open
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Седем жертви на снежните бури в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Затопляне и средиземноморски циклони носят нови валежи през седмицата
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ