Аманда Анисимова и Елена Рибакина се класираха за четвърфиналите в Австралия

Номер 4 в схемата на Откритото първенство на Австралия Аманда Анисимова, имаше малки проблеми с китайката Синю Вън, но продължава към четвъртфинала след 7:6 (7:4), 6:4, като на кортовете в Мелбърн все още не е загубила и сет.

След като през 2025-а година завърши на 2-о място, сега продължава с още по-голямо упорство да преследва първата си титла от „Големия шлем“.

Анисимова се затрудни да намери своя диапазон в оспорван първи сет, тъй като Ван - насърчавана от шумна група китайски фенове, се справи в ранните размени и спаси сетбол. След това взе своето подаване за 6:6 на нула и до 3:3 държеше баланс в тайбрека.

Втората част започна с разменени пробиви, но след като Анисимова отново проби за 2:1, китайката взе медицинско прекъсване и излезе извън корта. Когато се върна, тя беше с пристегнато с бинт дясно бедро, като Анисимова сервира успешно за 3:1.

Накрая американката контролираше мача, а нанесе финалния удар под формата на мощен ас – седми за нея в мача, за да направи американската четворка на четвъртфиналите.

Eлена Рибакина от Казахстан също е напред, след като постигна категорична победа над една от най-удобните си съпернички. В шести мач тя взе шеста победа над Елизе Мертенс, този път за час и 18 минути с 6:1, 6:3. Така казахстанката стига до първи четвъртфинал в Шлема от полуфинала на Уимбълдън през 2024-а година насам.

Рибакина поведе с 5:0 в първия гейм, което не остави съмнение какво ще бъде и в края. Мертенс опита да реагира през втората част, като взе първите си две подавания. Но пробив за 3:2 след пропилени три поредни равенства за 40:40 сложи край на съпротивата й.

На четвърфиналите Аманда Анисимова ще се изправи срещу Джесика Пегула, която по-рано отстрани шампионката Мадисън Кийс. Рибакина, на своя страна, ще срещне победителката от мача между Ига Швьонтек и Мадисън Инглис.