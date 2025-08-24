Силен старт за Комо в Серия А

Комо стартира с успех новия сезон в Серия А. Отборът надви Лацио с 2:0 в мач от първия кръг.

Първото полувреме на мача завърши без попадение, но веднага след почивката Анастасиос Дувикас откри резултата за домакините - 1:0. Двадесет и пет минути по-късно Николас Пас реши срещата с втори гол за тима на Сеск Фабрегас след фантастично изпълнение на пряк свободен удар. Успехът на Комо можеше да бъде и класически, но удар на Мергим Войвода в 77-ата минута срещна напречната греда на вратата на отбора от Рим. Тати Кастейанос успя да вкара гол за Лацио при 0:1, но попадението не бе зачетено заради положение на засада по време на атаката на гостите.

В другия двубой от кръга по същото време Каляри изравни на Фиорентина дълбоко в добавеното време за 1:1. За тима от Флоренция вкара Роландо Мандрагора с глава, възползвайки се от центриране на Алберт Гудмунсон. Мойс Кен пропусна изгодно положение за Фиорентина, а Давид Де Хеа направи решаващо спасяване при удар на Джанлука Гаетано от Каляри. В четвъртата минута от добавеното време Джанлука Гаетано центрира от фаул, а Себастиано Лупо скочи най-високо и с глава вкара топката в мрежата за крайното 1:1.