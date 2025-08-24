БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Силен старт за Комо в Серия А

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

В друг мач от първия кръг Каляри и Фиорентина не излъчиха победител.

силен старт комо серия
Снимка: БТА
Слушай новината

Комо стартира с успех новия сезон в Серия А. Отборът надви Лацио с 2:0 в мач от първия кръг.

Първото полувреме на мача завърши без попадение, но веднага след почивката Анастасиос Дувикас откри резултата за домакините - 1:0. Двадесет и пет минути по-късно Николас Пас реши срещата с втори гол за тима на Сеск Фабрегас след фантастично изпълнение на пряк свободен удар. Успехът на Комо можеше да бъде и класически, но удар на Мергим Войвода в 77-ата минута срещна напречната греда на вратата на отбора от Рим. Тати Кастейанос успя да вкара гол за Лацио при 0:1, но попадението не бе зачетено заради положение на засада по време на атаката на гостите.

В другия двубой от кръга по същото време Каляри изравни на Фиорентина дълбоко в добавеното време за 1:1. За тима от Флоренция вкара Роландо Мандрагора с глава, възползвайки се от центриране на Алберт Гудмунсон. Мойс Кен пропусна изгодно положение за Фиорентина, а Давид Де Хеа направи решаващо спасяване при удар на Джанлука Гаетано от Каляри. В четвъртата минута от добавеното време Джанлука Гаетано центрира от фаул, а Себастиано Лупо скочи най-високо и с глава вкара топката в мрежата за крайното 1:1.

#Серия А 2025/26 #ФК Комо #ФК Фиорентина #ФК Каляри #ФК Лацио

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
5
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Европейски футбол

Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия
Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия
Първа победа за Осасуна в Ла Лига Първа победа за Осасуна в Ла Лига
Чете се за: 01:00 мин.
Равенство между Манчестър Юнайтед и Фулъм във Висшата лига Равенство между Манчестър Юнайтед и Фулъм във Висшата лига
Чете се за: 01:47 мин.
Победи за Ланс, Тулуза и Страсбург в Лига 1 Победи за Ланс, Тулуза и Страсбург в Лига 1
Чете се за: 01:32 мин.
БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 00:37 мин.
Евертън победи Брайтън в първия си мач на стадион "Хил Дикинсън" Евертън победи Брайтън в първия си мач на стадион "Хил Дикинсън"
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ