Силен вятър в събота

Ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София около 26°.

По Черноморието ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра около 13°.

През следващите два дни ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад, а в понеделник ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в планинските райони в Югозападна България ще превали краткотраен дъжд, на повече места и повече по количество в сряда. Температурите ще се повишат и в сряда максималните ще бъдат между 30° и 35°.