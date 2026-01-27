БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал имаше своите моменти, но не доигра мача за йоркширци във Висшата лига.

Силите на Груев и Лийдс стигнаха само за равенство срещу Евертън
Снимка: Leeds United/X
Слушай новината

Илия Груев и Лийдс не успяха да заслужат още една победа във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници спретнаха равенство срещу Евертън след 1:1 в мач от 23-ия кръг.

На "Хил Дикинсън Стейдиъм" Джеймс Джъстин откри за йоркширци, а Тиерно Бари изравни за "карамелите". Българският национал започна сред титулярите и остана в игра до 66-та минута, когато бе заменен от Ао Танака. Халфът имаше своите моменти, но си изкара жълт картон, което доведе и до смяната му.

Двата отбора си размениха по едно полувреме. Футболистите на Даниел Фарке записаха осмо равенство в английския елит. От своя страна играчите на Дейвид Мойс също не успяха да подхванат положителна серия. Това се оказа достатъчно за тима от Йоркшир да продължи да бъде извън зоната на изпадащите, намирайки се на 16-то място с 26 точки, докато "карамелите" заемат десетата позиция с 33. На 31 януари (събота) Груев и компания ще бъдат гости на Арсенал, а Евертън ще гостува на Брайтън.

Гостите постепенно наложиха териториално надмощие на старта и положения от тяхна страна не липсваха. В 7-та минута Паскал Струйк получи топката и стреля от неудобна позиция над вратата.

Гостуващият тим продължи с опитите да открие резултата, като в 12-та минута Джеймс Джъстин стреля над вратата с удар от далечна дистанция. 3 минути по-късно и Илия Груев пробва късмета си, но неговият шут не порази целта.

В 27-та минута йорширци намериха пътя към гола. Топката мина през Антон Стах и той асистира на останалия сам Джеймс Джъстин, който матира Пикфорд.

Тимът от Йоркшир бе на крачка от това да удвои в 34-та минута. Тогава Доминик Калвърт-Люин и Итън Ампаду се отчетоха с по един пропуск, като първият удари греда.

В 38-та минута Брандън Аарансън стреля, но Пикфорд бе на мястото си и спаси.

Домакините стигнаха до първото си опасна атака едва в 45-та минута, когато Джеймс Гарнър получи топката и стреля встрани от вратата, пазена от Карл Дарлоу.

Стартът на второто полувреме бе лишено от каквито и да е опасни атаки.

Първата такава дойде в 61-та минута, когато Стах открадна топката и стреля светкавично, за да постави под напрежение Пикфорд, който все пак се справи и улови топката.

Последва раздвижване в предни позиции и от страна на „карамелите“. Ганер комбинира с Тиерно Бари и последният стреля опасно извън наказателното поле 2 минути след това, като Дарлоу внимаваше и прояви рефлекси. Секунди по-късно и Идриса Гай опита далечен шут, но отново вратарят на гостите не трепна.

Натискът на домакините даде резултат в 76-та минута. Атака от дясно бе подхваната от Гай, а впоследствие той центрира в наказателното поле, където се намираше Бари, за да разстреля отблизо Дарлоу.

„Карамелите“ не бяха далече и от пълен обрат, тъй се нуждаеха от още 2 минути, за да застрашат вратата на своите съперници, които бяха спасени гредата, разтресена от Гай.

Тимът от Йоркшир можеше да си върне водачеството в 88-та минута, но Шон Лонгстаф стреля над напречната греда.

