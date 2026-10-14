БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силни бури в Гърция: Наводнени домове и пътища и нарушени фериботни връзки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
силни бури гърция наводнени домове пътища нарушени фериботни връзки
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Гръцките власти останаха днес в състояние на повишена готовност заради проливни дъждове, гръмотевични бури и ураганни пориви на вятъра, засегнали няколко региона на страната. На остров Скиатос бяха наводнени улици и сгради, а фериботните превози бяха нарушени.

Поройните води отнесоха два паркирани автомобила на Скиатос, където бяха наводнени няколко пътя и магазина, а домове и търговски обекти бяха повредени, съобщи кметът на острова Теодорис Дзумас. Общината планира да поиска обявяването на острова за зона на бедствено положение. Рано сутринта жителите получиха извънредно предупреждение да ограничат пътуванията си само до наложителните.

Между късните часове снощи и 6.00 ч. тази сутрин пожарната служба е получила 38 сигнала в района на Атина. Екипите са извършили девет операции за изпомпване на вода и са отстранили 15 паднали дървета. На остров Евбея, близо до Атина, са получени 20 сигнала, премахнати са 19 паднали дървета и е разчистен път. Днес бяха затворени училищата и детските заведения на островните групи Циклади и Додеканези, както и на Евбея и островите Скиатос и Скопелос.

Националната метеорологична служба прогнозира проливни дъждове и гръмотевични бури, като на отделни места са възможни и градушки. Най-силно засегнати се очаква да бъдат Евбея, североизточната част на Пелопонес, източната част на Централна Гърция, включително Атина, Халкидики, островите Споради, Крит и Додеканезите.

Североизточният вятър в северната част на Егейско море се очаква да достигне скорост от 62 - 74 км/ч. В останалата част на Егейско море и в източните райони на континентална Гърция северният вятър ще бъде със скорост от 49 - 74 км/ч. Поривите могат да достигнат 90 - 100 км/ч или повече, преди вятърът леко да отслабне следобед.

Фериботните връзки от пристанищата Пирея и Лаврио бяха преустановени заради лошото време. Сутрешните курсове от Рафина се очакваше да се изпълняват по разписание. Гражданската защита призова жителите на засегнатите райони да следват официалните указания и да вземат предпазни мерки срещу наводнения и други опасности.

Температурите се очаква да достигнат 16 - 18° в централните и северните части на континентална Гърция и 19° - 22° в останалата част на страната. В западните райони на континента и на Додеканезите те ще се повишат до 23° - 24°. В Атина се очакват температури между 14° и 19°.

#лошо време в Гърция #фериботи #наводнения в Гърция #бури

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
1
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
2
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
3
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
4
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
5
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
6
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
4
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Балкани

Студентски протести: Палатков лагер в Атина, сблъсъци в Тирана
Студентски протести: Палатков лагер в Атина, сблъсъци в Тирана
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
17459
Чете се за: 00:47 мин.
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
17985
Чете се за: 02:27 мин.
Рекорден брой посетители са разгледали Акропола миналата година, всеки ден го посещават над 12 000 туристи Рекорден брой посетители са разгледали Акропола миналата година, всеки ден го посещават над 12 000 туристи
Чете се за: 02:02 мин.
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
27048
Чете се за: 00:52 мин.
Скопие за прибирането на Ива Михайлова в София: Бягство Скопие за прибирането на Ива Михайлова в София: Бягство
8551
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
Румен Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Паднал клон удари човек в Сливен, откаран е в болница Паднал клон удари човек в Сливен, откаран е в болница
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Силни бури в Гърция: Наводнени домове и пътища и нарушени фериботни връзки Силни бури в Гърция: Наводнени домове и пътища и нарушени фериботни връзки
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с дървен материал на "Капитан Андреево" Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с дървен материал на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
Регионални
Румен Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Кап. Димитър Димитров: България има нужда от специализирани...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Празнуваме Петковден
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Жълт код: Интензивни валежи и силен вятър в Източна България
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ