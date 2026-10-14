Силни бури в Гърция: Наводнени домове и пътища и нарушени фериботни връзки

Гръцките власти останаха днес в състояние на повишена готовност заради проливни дъждове, гръмотевични бури и ураганни пориви на вятъра, засегнали няколко региона на страната. На остров Скиатос бяха наводнени улици и сгради, а фериботните превози бяха нарушени.

Поройните води отнесоха два паркирани автомобила на Скиатос, където бяха наводнени няколко пътя и магазина, а домове и търговски обекти бяха повредени, съобщи кметът на острова Теодорис Дзумас. Общината планира да поиска обявяването на острова за зона на бедствено положение. Рано сутринта жителите получиха извънредно предупреждение да ограничат пътуванията си само до наложителните.

Между късните часове снощи и 6.00 ч. тази сутрин пожарната служба е получила 38 сигнала в района на Атина. Екипите са извършили девет операции за изпомпване на вода и са отстранили 15 паднали дървета. На остров Евбея, близо до Атина, са получени 20 сигнала, премахнати са 19 паднали дървета и е разчистен път. Днес бяха затворени училищата и детските заведения на островните групи Циклади и Додеканези, както и на Евбея и островите Скиатос и Скопелос.

Националната метеорологична служба прогнозира проливни дъждове и гръмотевични бури, като на отделни места са възможни и градушки. Най-силно засегнати се очаква да бъдат Евбея, североизточната част на Пелопонес, източната част на Централна Гърция, включително Атина, Халкидики, островите Споради, Крит и Додеканезите.

Североизточният вятър в северната част на Егейско море се очаква да достигне скорост от 62 - 74 км/ч. В останалата част на Егейско море и в източните райони на континентална Гърция северният вятър ще бъде със скорост от 49 - 74 км/ч. Поривите могат да достигнат 90 - 100 км/ч или повече, преди вятърът леко да отслабне следобед.

Фериботните връзки от пристанищата Пирея и Лаврио бяха преустановени заради лошото време. Сутрешните курсове от Рафина се очакваше да се изпълняват по разписание. Гражданската защита призова жителите на засегнатите райони да следват официалните указания и да вземат предпазни мерки срещу наводнения и други опасности.

Температурите се очаква да достигнат 16 - 18° в централните и северните части на континентална Гърция и 19° - 22° в останалата част на страната. В западните райони на континента и на Додеканезите те ще се повишат до 23° - 24°. В Атина се очакват температури между 14° и 19°.