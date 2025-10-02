Силно второ полувреме донесе втори успех на Астън Вила в Лига Европа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
ЗАПАЗЕНИ

от Константин Джаркин
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Селекцията на Унай Емери намира вдъхновение във втория по сила европейски клубен турнир.

Марко Бизот
Снимка: БТА
Възходът във формата на Астън Вила (Англия) продължава. След ужасяващото начало на сезона, селекцията на Унай Емери сякаш намери вдъхновение в Лига Европа, където вече е с две победи от два мача след успеха над Фейенорд (Нидерландия) с 2:0 на "Де Куйп".

"Виланите" изкараха късмет да не губят след първото полувреме, но благодарение на силна втора част постигнаха ценната победа на не толкова гостоприемния стадион в Ротердам.

Англичаните се изкачиха до петото място в класирането с пълен актив от 6 точки. Нидерландците пък все още търсят първия си пункт и са на 34-ата позиция.

След четвърт час игра "виланите" имаха претенции за директен червен картон на бившия играч във Висшата лига Анел Ахмедходжич. Босненецът фаулира откъсващия се от отбраната на нидерландците Оли Уоткинс, като останаха съмнения, че той е бил и последният защитник. След преразглеждане от ВАР обаче главният съдия Раде Обренович потвърди решението си да покаже само жълт картон.

Ако Фейенорд бе останал с 10 души на терена, това щеше да промени драстично събитията на терена, тъй като домакините доминираха през цялата първа част. Най-опасното положение дойде в 31-ата минута, когато Аясе Уеда засече с глава центриране от ъглов удар, оставяйки безпомощен бившия вратар на АЗ Алкмаар и Грьонинген Марко Бизот. Реферът Обренович обаче бе видял нарушение в наказателното поле и съответно голът не бе отсъден.

След подновяването на играта силите се изравниха и Астън Вила започна да поглежда по-смело към вратата на съперника. И именно в 61-ата минута гостите от Англия нанесоха първия удар. Емилиано Буендиа получи топката на дъгата на наказателното поле и с десния си крак фалцира топката неспасяемо за Тимон Уеленройтер.

Нидерландците дадоха всичко от себе си да се върнат в срещата, но в 79-ата минута техен сънародник - Дониел Мален, тръгна на самостоятелен рейт от центъра на терена до наказателното поле. Той бе повален, но топката стигна до капитана Джон МакГин, който предреши изхода на двубоя с втори гол.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Астън Вила #ФК Фейенорд

