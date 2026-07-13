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Симеон Петров удължи договора си с Ботев Пловдив

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Спорт
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Централният защитник подписа до лятото на 2028 година.

Симеон Петров
Снимка: Ботев Пловдив
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Централният защитник Симеон Петров подписа нов договор с Ботев Пловдив, съобщиха от футболния клуб. Новият контракт на бранителя е до лятото на 2028 година.

Петров, който пристигна на "Колежа" през миналата година, до момента има 20 мача с екипа на „канарчетата“ във всички турнири.

Преди да се присъедини към "жълто-черните" той е играл още за унгарския Фехервар, полския Шльонск Вроцлав и ЦСКА 1948.

В своята кариера Симеон Петров има 12 мача за мъжкия национален отбор на България и 14 срещи за младежкия национален тим.

"ПФК Ботев Пловдив благодари на Симеон Петров за демонстрираната лоялност и бързото провеждане на разговори без завишени финансови претенции от страна на футболиста, който избра да продължи развитието си на стадион „Христо Ботев“, написаха от клуба.

През миналата седмица от Ботев Пловдив обявиха удължаването на договора и на нигерийско крило Самуел Калу до 2029 година.

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#Симеон Петров #Ботев Пловдив

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