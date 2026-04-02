Почина големият композитор Михаил Белчев
Симон Миньоле се сбогува с футбола след края на сезона

38-годишният страж ще изиграе последния си мач на 24 май.

Симон Миньоле
Снимка: БТА
Симон Миньоле обяви, че ще сложи край на своята професионална кариера след края на настоящия сезон. Новината първоначално беше съобщена от белгийските медии, а впоследствие потвърдена и от самия футболист.

38-годишният страж ще изиграе последния си мач на 24 май, когато настоящият му тим ФК Брюж приема Гент в заключителен двубой от плейофите за титлата. Именно тогава ще стане ясно и крайното класиране на „синьо-черните“ в първенството.

„Резултатът не е изцяло в моите ръце, но ангажираността, волята и отдадеността ми ще бъдат на максимум до последния ми ден в Брюж“, заяви ветеранът, който подчерта, че пред отбора стоят още десет ключови срещи с ясна цел – шампионската титла.

Миньоле вече се оттегли от националния тим на Белгия през 2023 година, след като записа 35 мача и участие на три световни и две европейски първенства. В кариерата си той остави сериозна следа и в английската Висша лига с екипа на Ливърпул, за който изигра над 200 двубоя в рамките на шест сезона. Част е и от състава, спечелил Шампионската лига, макар и в ролята на резерва.

