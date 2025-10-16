БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Синер не е решил дали ще участва на Купа Дейвис

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Италия ще защитава титлата си от 2023 и 2024 пред домашна публика в Болоня.

италия защити трофея купа дейвис
Снимка: БТА
Световният №2 в тениса Яник Синер заяви в четвъртък, че все още не е сигурен дали ще вземе участие във финалния турнир за Купа Дейвис, който ще се проведе между 18 и 23 ноември в Болоня, а Италия ще защитава титлата си от 2023 и 2024, предаде АФП.

"Не съм решил още, не знам", каза Синер по време на надпреварата Шестимата крале в Рияд, като това съобщи телевизия Sky Sport.

Италианецът се отказа в третия кръг на Мастърса в Шанхай в мача с нидерландеца Талон Грикспоор заради крампи на дясното бедро.

"Опитваме се да разберем защо получавам тези крампи, понякога не се разбира защо. Това са неща, които се случват, а в момента се чувствам добре, което е най-важното", добави тенисистът, който ще играе срещу сърбина Новак Джокович на полуфиналите на демонстративния турнир в Саудитска Арабия, като победителят в надпреварата ще спечели 6 милиона долара.

Воден от Синер тимът на Италия спечели Купа Дейвис през 2023 след успех във финала срещу Австралия, като това бе втора титла за страната след 1976. Миналата година "Скуадра Адзура" защити престижната сребърна салатиера с победа срещу Нидерландия.

#Купа Дейвис 2025 #Яник Синер

