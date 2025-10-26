Синер триумфира във Виена за втори път в кариерата си

Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове ATP 500 във Виена. На финала италианецът се наложи трудно след обрат с 3:6, 6:3, 7:5 срещу Александър Зверев.

Намиращият се на второ място в световната ранглиста допусна пробив за 1:3 в първия сет, след което германският представител взе аванс в двубоя.

Шампионът в австрийската столица от 2023 година се върна лесно, след като спечели подаването на Зверев в самото начало на втората част.

В третия сет Синер проби началния удар на противника си за 6:5, след което сервира успешно за спечелване на четвърта титла през сезона.

"Разбира се, че беше доста трудно. Чувството е наистина невероятно. Дадох всичко от себе си. Опитах се да взема точните решения във важните моменти. Силният начален удар ми помогна да спестя доста сили", каза той след двубоя.

Зверев, който спечели титлата през 2021 година, допусна четвъртото си поражение в общо осем двубоя срещу италианеца.

Яник Синер е третият тенисист, който е бил №1 в световната ранглиста и печели две титли във Виена. Роджър Федерер и Анди Мъри имат същото постижение.

Италианецът има 21 поредни победи на закрито, докато олимпийският шампион от Токио 2020 не успя да вземе реванш за загубения финал на Australian Open по-рано през годината.

Александър Зверев има 24 спечелени титли в кариерата си до момента.