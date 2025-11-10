Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP

Яник Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалния турнир на ATP в Торино. Представителят на домакините се наложи над Феликс Оже-Алиасим в повторение на мача за титлата на Мастърса в Париж със 7:5, 61: за час и 40 минути.

Така №2 в света удължи впечатляващата си серия на закрито на 27 поредни успеха и също преодоля съпротивата на канадеца за четвърти пореден път.

Синер загуби само три точки на собствено подаване по пътя към победата в първия сет. Успехът обаче не дойде по най-лесния начин, тъй като Оже-Алиасим отговаряше от своя страна с високо ниво на сервис. Световният №2 имаше два шанса да пробие в продължилия 10 минути шести гейм и един в десетия, което беше и първия му сетбол, но канадецът успяваше да запази интригата. При 6:5 обаче представителят на домакините се възползва от грешките на съперника, предизвикани в частност от проблеми в левия прасец, и с третия си сетбол затвори частта.

Италианецът не трябваше да чака много за пробив във втория сет, печелейки още първото подаване на Оже-Алиасим за 2:0. При 3:0 световният №8 се възползва от медицински таймаут в опит да се справи с болката в прасеца и евентуално да търси път обратно към обрата. Той спаси две точки за пробив в първия гейм след паузата, но не успя да стори същото при следващото си подаване, с което дари нов пробив на представителя на домакините за 5:1, а на свой сервис миналогодишният шампион сложи точка на спора след точно 100 минути игра.

Another win in Turin@janniksin starts his title defence with strong 7-5 6-1 victory vs Auger-Aliassime#NittoATPFinals pic.twitter.com/rOcmVeGqDu — Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2025

Във втория кръг на група "Бьорн Борг" Яник Синер ще се изправи срещу Александър Зверев (Германия) на 12 октомври, четвъртък. На същата дата Феликс Оже-Алиасим влиза в битка с Бен Шелтън (САЩ), за оцеляване във Финалния турнир на ATP.