Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Световният №2 се наложи над Феликс Оже-Алиасим в повторение на мача за титлата на Мастърса в Париж.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС

Яник Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалния турнир на ATP в Торино. Представителят на домакините се наложи над Феликс Оже-Алиасим в повторение на мача за титлата на Мастърса в Париж със 7:5, 61: за час и 40 минути.

Така №2 в света удължи впечатляващата си серия на закрито на 27 поредни успеха и също преодоля съпротивата на канадеца за четвърти пореден път.

Синер загуби само три точки на собствено подаване по пътя към победата в първия сет. Успехът обаче не дойде по най-лесния начин, тъй като Оже-Алиасим отговаряше от своя страна с високо ниво на сервис. Световният №2 имаше два шанса да пробие в продължилия 10 минути шести гейм и един в десетия, което беше и първия му сетбол, но канадецът успяваше да запази интригата. При 6:5 обаче представителят на домакините се възползва от грешките на съперника, предизвикани в частност от проблеми в левия прасец, и с третия си сетбол затвори частта.

Италианецът не трябваше да чака много за пробив във втория сет, печелейки още първото подаване на Оже-Алиасим за 2:0. При 3:0 световният №8 се възползва от медицински таймаут в опит да се справи с болката в прасеца и евентуално да търси път обратно към обрата. Той спаси две точки за пробив в първия гейм след паузата, но не успя да стори същото при следващото си подаване, с което дари нов пробив на представителя на домакините за 5:1, а на свой сервис миналогодишният шампион сложи точка на спора след точно 100 минути игра.

Във втория кръг на група "Бьорн Борг" Яник Синер ще се изправи срещу Александър Зверев (Германия) на 12 октомври, четвъртък. На същата дата Феликс Оже-Алиасим влиза в битка с Бен Шелтън (САЩ), за оцеляване във Финалния турнир на ATP.

