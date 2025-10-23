БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Системата за толконтрол работи ефективно и без корупция, каза директорът на институцията

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Автоматизираната система осигурява постоянен и ефективен контрол върху трафика и товарните превози. Това заяви в "Денят започва" директорът на Националното толуправление проф. Олег Асенов.

Проф. Олег Асенов обясни, че усилията на управлението са насочени към запълване на дефицита от непрекъснат и обективен контрол върху трафика. Според него камерите и сензорите функционират денонощно и електронно измерват скоростта и теглото на превозните средства, елиминирайки възможността за корупция.

„Системата работи ефективно, дава резултат. Нашите усилия са насочени към запълване на един дефицит от обективен непрекъснат и имунизиран от корупция контрол, защото камерите и сензорите работят 24 часа, не зависят от хора. Автоматично и електронно отсичат, както средна скорост, така и движение с повече тегло от разрешеното. Ние се опитваме включително и с контрол за движение в аварийната лента и управление на автомобил без предпазен колан, да изградим един комплекс от ефективни мерки за превенция преди всичко“, каза проф. Асенов.

Той коментира, че превенцията е основният механизъм за да намалее пътния травматизъм.

Вижте целия разговор с проф. Олег Асенов във видеото.

