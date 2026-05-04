СК към БФС: Не приемаме отправянето на квалификации, внушения и персонални обвинения

От съдийската комисия към Българския футболен съюз излязоха с позиция относно назначенията след 32-ия кръг в Първа лига.

Съдийската комисия при Българския футболен съюз излезе със становище относно съдийските назначения за срещите от 32-ия кръг на Първа професионална лига. От СК към БФС приемат критиките, отправени към нея от представители на футболни клубове, собственици, ръководители, треньори, състезатели, медии и привърженици. Все пак се уточнява, че не може да приеме като допустим обществен подход отправянето на квалификации, внушения и персонални обвинения към действащи съдии и членове на съдийската структура, които не са придружени с конкретни факти, доказателства или официално сезиране на компетентните органи.

Ето какво гласи позицията на Съдийската комисия на официалния уебсайт на БФС:

"Във връзка с публично разпространени коментари относно съдийските назначения за срещите от 32-ия кръг на Първа професионална лига, Съдийската комисия при Българския футболен съюз намира за необходимо да изрази следната позиция. Съдийската комисия приема като нормална и допустима всяка аргументирана критика към съдийството, включително такава, отправена от представители на футболни клубове, собственици, ръководители, треньори, състезатели, медии и привърженици. Съдийството е публична дейност, която неизбежно подлежи на оценка, анализ и контрол. Именно поради това Комисията нееднократно е заявявала готовност да разглежда конкретни сигнали, жалби, видео ситуации и аргументирани възражения, когато те са насочени към конкретни решения на терена и към правилното приложение на Правилата на играта.

Същевременно Съдийската комисия не може да приеме като допустим обществен подход отправянето на квалификации, внушения и персонални обвинения към действащи съдии и членове на съдийската структура, които не са придружени с конкретни факти, доказателства или официално сезиране на компетентните органи. Употребата на изрази, съдържащи обидни, унизителни или внушаващи корупционна зависимост определения, не представлява спортно-технически анализ, а създава необосновано съмнение в почтеността на съдии, които са назначени по установения ред и изпълняват функциите си в рамките на нормативната и спортната регулация.

Комисията подчертава, че съдийските назначения не могат да бъдат оценявани предварително чрез лични характеристики, прякори, предположения за зависимости или внушения за обслужване на един или друг клуб. Подобен подход поставя под натиск съдийските бригади преди провеждането на срещите, компрометира нормалната състезателна среда и създава риск от недоверие към първенството още преди да е налице каквото и да е съдийско действие по конкретен мач.

СК при БФС счита за особено притеснително, когато публичният дебат се измества от анализа на конкретни съдийски решения към персонално заклеймяване на съдии, ВАР съдии и асистент-ВАР съдии. Съдията може да бъде критикуван за конкретно отсъждане, за грешка в приложението на Правилата на играта или за неправилна дисциплинарна преценка. Но твърдения за корупционни зависимости, обслужване на клубни интереси или принадлежност към неформални групи следва да бъдат подкрепени с конкретни данни и отнесени до компетентните органи, а не да бъдат използвани като публичен инструмент за натиск.

Съдийската комисия заявява, че ако което и да е лице разполага с факти, доказателства или проверима информация за неправомерно влияние върху съдии, за корупционни практики, зависимости или нерегламентирани контакти, следва незабавно да сезира компетентните органи на БФС, както и съответните държавни институции. Комисията ще съдейства изцяло при всяка проверка, основана на конкретни данни. В същото време СК не може да приеме публичното разпространяване на тежки внушения без фактическа основа като добросъвестно поведение в интерес на българския футбол.

Назначенията за съответния кръг са извършени в рамките на правомощията на Съдийската комисия, съобразно наличния съдийски ресурс, категорията на срещите, натовареността на съдиите, тяхната моментна форма, предходните им назначения и необходимостта от осигуряване на нормално провеждане на първенството. Самият факт, че определен съдия е назначен за конкретна среща, не може да бъде основание за публично внушение за предрешеност, зависимост или обслужване на нечий интерес.

Комисията няма да влиза в личен спор с представители на клубове или с отделни публични фигури. Нейна задача е да осигурява нормална организация на съдийството, да анализира работата на съдиите след всеки кръг и да предприема мерки при установени грешки. Там, където има съдийски грешки, те следва да бъдат посочвани, анализирани и санкционирани по установения ред. Там, където има само квалификации и внушения, без конкретика и доказателства, СК няма основание да ги третира като обективен спортно-технически анализ.

Съдийската комисия призовава всички участници във футболния процес да запазят отговорен тон, особено в решаващата фаза на първенството. Интересът на българския футбол изисква критичност, но и уважение към институциите, към съдиите и към принципа, че всяко обвинение следва да бъде подкрепено с факти.

Съдийската комисия намира за необходимо да подчертае, че участието във футболния процес – независимо дали в качеството на собственик, ръководител, длъжностно лице или представител на институция в системата на Българския футболен съюз – предполага поведение, съобразено с по-високи стандарти на отговорност, професионална етика и обществено доверие, като всяко публично изразяване следва да отразява не само лична позиция, но и тежестта на заеманата роля, изискваща сдържаност, уважение към останалите участници и съзнание за въздействието върху авторитета на футболната система като цяло.

СК при БФС ще продължи да наблюдава представянето на съдиите, да оценява конкретните им решения и при необходимост да предприема съответните действия по вътрешния ред. Комисията обаче категорично възразява срещу опити за предварително дискредитиране на съдии чрез обидни квалификации, внушения за зависимости и публичен натиск преди провеждането на срещите", завършва становището.

#Първа лига 2025/2026 #Съдийска комисия към БФС

