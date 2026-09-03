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Скъпоценности на Хабсбургите, пазени повече от век в тайна, ще бъдат показани в Канада

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Хабсбургски скъпоценности, сред които т. нар. Флорентински диамант – исторически жълт диамант, свързван с Хабсбургите, и лични вещи на императрица Мария Терезия, кралица Мария Антоанета и император Франц I, ще бъдат представени от петък в изложба в Квебек, Канада, съобщи АПА.

Семейната колекция, която повече от век е била пазена в тайна в банков трезор в Канада, е под грижите на канадския тръст Fiducie Saint-Joseph. Той организира изложбата в сътрудничество с Националния музей на изящните изкуства на Квебек. Експозицията е озаглавена „Скрито съкровище: Век мистерия“.

Като законен собственик тръстът управлява колекцията независимо в съответствие със своя устав, който предвижда тя да остане в Канада в дългосрочен план. Потомците на бившото императорско семейство приветстват решението бижутата да бъдат представени публично.

Императрица Зита (1892–1989) е оставила семейните ценности в Канада и е настоявала местонахождението им да остане в тайна. Синовете ѝ Роберт и Рудолф са запазили тайната и са я предали на собствените си синове малко преди смъртта си. Карл Хабсбург, настоящият глава на семейството, разбира за съществуването на колекцията едва през 2024 г., по собствените му думи.

Автентичността на бижутата е потвърдена. Не всички ценности, изнесени от съкровищницата на виенския Хофбург през 1918 г., обаче са открити. Сред липсващите предмети е диамантената корона, принадлежала на императрица Елизабет, известна като Сиси.

В момента комисия проучва дали Република Австрия може да има претенции към колекцията, а резултатите се очакват през есента.

„Националният музей на изящните изкуства в Квебек се радва на отлична репутация извън границите на Канада и от гледна точка на семейството е много добър избор за тази изложба“, посочи Карл Хабсбург, цитиран от АПА.

#съкровища на Хабсбургите #показване #Канада

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