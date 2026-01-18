Скенери за изборите – какво представляват устройствата?

След като правната комисия в Народното събрание прие на второ четене текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини, ви ги показваме сега.

Експерименталната сканираща машина е снабдена с сензорен екран, с печатащо, със сканиращо устройство, закачена е за голяма урна, в която падат бюлетините, след като бъдат погълнати, образно казано, от машината. Има някои известни разлики с другите машини, добре познати, с които гласувахме до момента. Основната разлика е, че продължаваме тук да гласуваме на хартия, а не през самия екран.

Много важно е да кажем, че ако се опитаме да пуснем невалидна бюлетина, машината ще ни я върне, ще ни я отчете като невалидна и се предполага, че в зависимост от това какви методически указания ще издадат от Централната избирателна комисия, секционните избирателни комисии да ни дадат нова бюлетина. Тук има и някои неизвестни, дали този принтер всъщност ще печата втора разписка, както беше досега при машините или не, но това са неща, които тепърва законодателят трябва да уточни.

БНТ: Тайната на вота гарантирана ли е с този тип устройства?

Веселин Тодоров, "Сиела" - фирмата-доставчик на сегашните машини: "В момента, в който се подава бюлетината в машината, оттам нататък тайната е гарантирана. Както казах, самите гласувания се разбъркват след всяко гласуване, така че да се загуби последователността и съответно връзката между поредността на влизане на избирателя в секция и поредността на гласуване. Така че това е направено по най-добрият възможен начин. Във всеки случай тази машина предотвратява възможността някой след края на изборния ден, както беше установил Конституционния съд, да попълни един човек или двама, да попълнят десетки или стотици бюлетини и да ги отчетат през машината, защото тя ще каже, че някой е гласувал след края на изборния ден."

Само няколко са фирмите в света, които могат да произведат такива машини, но нито една от тях не поддържа такива големи количества на склад, каквито ни трябват на нас. Знаете, секцията в страната и в чужбина са около 13 000.