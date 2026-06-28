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Слабо представяне на Хулиан Алварес засили въпросителните около бъдещето му

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Спорт
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Аржентинският нападател не се възползва от шанса си като титуляр срещу Йордания на Мондиал 2026 на фона на спекулациите за трансфер за 150 милиона евро

слабо представяне хулиан алварес засили въпросителните около бъдещето
Снимка: AP Photo
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Хулиан Алварес не успя да оправдае очакванията при първото си титулярно участие за Аржентина на световното първенство по футбол. Нападателят започна от първата минута срещу Йордания, но представянето му предизвика критики както в аржентинските медии, така и сред феновете.

Двубоят дойде само дни след като Алварес разбуни духовете с изявлението си, че е време да потърси ново предизвикателство и трансфер далеч от настоящия си клуб. Изказването му предизвика сериозен интерес на трансферния пазар и отвори нова глава в дискусиите около бъдещето на нападателя.

Селекционерът Лионел Скалони направи множество промени в състава, след като Аржентина вече си беше осигурила първото място в групата. Това даде възможност на Алварес да стартира като титуляр, но той не успя да се възползва от шанса си.

Според статистическите платформи нападателят е получил най-ниска оценка сред аржентинските футболисти. Той отправи само един точен удар, имаше очаквани голове от 0.9, докосна топката 43 пъти и рядко успяваше да застраши сериозно противниковата защита.

Водещите спортни издания в Аржентина също не спестиха критиките си. „Оле“ му постави една от най-ниските оценки сред титулярите, а "Кларин“ отбеляза, че нападателят трудно е намирал пространство и не е успял да демонстрира качествата си пред гола.

Представянето на Алварес контрастира с това на Лаутаро Мартинес, който продължава да бъде основен конкурент за титулярното място на върха на атаката. Нападателят на Интер се разписа в турнира и изглежда в по-добра форма в сравнение със своя съотборник.

Преди четири години именно Алварес се превърна в едно от откритията на Аржентина по пътя към световната титла. Сега обаче нападателят е изправен пред различно предизвикателство – да докаже стойността си на терена в момент, когато около името му се говори все повече за трансфери и все по-малко за футболни подвизи.

#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 #Хулиан Алварес

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