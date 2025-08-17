БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир...
Чете се за: 03:32 мин.
Тръмп и Зеленски: Срещата
Чете се за: 02:02 мин.
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп,...
Чете се за: 05:20 мин.
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус:...
Чете се за: 03:00 мин.
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между...
Чете се за: 00:57 мин.
"В къща без олио не може": Защо поскъпва?
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 02:22 мин.

Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня

Чете се за: 02:02 мин.
У нас
времето юни слънце жеги дъжд температури градуса
Снимка: илюстративна
Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност. Към обяд ще се установява предимно слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми.

Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.

В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите ще се понижат, повече във вторник, когато дневните ще бъдат от около 20° в североизточните до към 33°-35° в крайните южни райони.

В сряда в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони. Ще започне затопляне, което ще продължи и през следващите дни.

