Славен Билич застава начело на Хърватия

За 57-годишния Билич това ще бъде втори престой начело на националния тим на Хърватия
От Хърватския футболен съюз официално обявиха назначаването на Славен Билич като селеционер на националния отбор на страната след напускането на Златко Далич, който изведе тима до 1/16-финалите на Мондиал 2026.
Предложението за назначаването на специалиста е било на президента на Хърватската футболна централа - Мариян Кустич, и е получило пълната подкрепа.
Билич застава начело на „ватрените“ за втори път в своята кариера, след като вече води родината си в периода между 2006 и 2012 г.
„Още веднъж благодаря на Златко за изключителните резултати. Не е лесно да го наследиш, но сме убедени, че Славен е правилният човек за тази роля. Той е прочут бивш национал с огромен треньорски опит. Сигурен съм, че има пълната подкрепа на играчите, феновете и обществеността,“ заяви президентът на Хърватския футболен cъюз Мариян Кустич.
Самият Славен Билич също изрази вълнението си от завръщането на горещия стол.
„Благодаря за гласуваното доверие. Да водя националния отбор е най-голямата чест. Наясно съм с големите очаквания след невероятния период под ръководството на Далич. Имам огромна вяра в играчите, с които разполагаме. Моята задача е да пренеса енергия, амбиция и решителност, за да остане Хърватия част от футболния елит. Чувствам се напълно готов – сега съм по-зрял и по-опитен треньор в сравнение с 2006 г., но мотивацията ми да видя една силна, смела и успешна Хърватия е същата,“ сподели Билич.