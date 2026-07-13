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Славен Билич застава начело на Хърватия

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Спорт
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За 57-годишния Билич това ще бъде втори престой начело на националния тим на Хърватия

Славен Билич застава начело на Хърватия
Снимка: БГНЕС
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От Хърватския футболен съюз официално обявиха назначаването на Славен Билич като селеционер на националния отбор на страната след напускането на Златко Далич, който изведе тима до 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Предложението за назначаването на специалиста е било на президента на Хърватската футболна централа - Мариян Кустич, и е получило пълната подкрепа.

Билич застава начело на „ватрените“ за втори път в своята кариера, след като вече води родината си в периода между 2006 и 2012 г.

„Още веднъж благодаря на Златко за изключителните резултати. Не е лесно да го наследиш, но сме убедени, че Славен е правилният човек за тази роля. Той е прочут бивш национал с огромен треньорски опит. Сигурен съм, че има пълната подкрепа на играчите, феновете и обществеността,“ заяви президентът на Хърватския футболен cъюз Мариян Кустич.

Самият Славен Билич също изрази вълнението си от завръщането на горещия стол.

„Благодаря за гласуваното доверие. Да водя националния отбор е най-голямата чест. Наясно съм с големите очаквания след невероятния период под ръководството на Далич. Имам огромна вяра в играчите, с които разполагаме. Моята задача е да пренеса енергия, амбиция и решителност, за да остане Хърватия част от футболния елит. Чувствам се напълно готов – сега съм по-зрял и по-опитен треньор в сравнение с 2006 г., но мотивацията ми да видя една силна, смела и успешна Хърватия е същата,“ сподели Билич.

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