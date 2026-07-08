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Златко Далич приключи отношенията си с футболната федерация на Хърватия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Най-успешният треньор в историята на хърватския футбол проведе среща с Борда на централата

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Хърватският селекционер Златко Далич официално приключи отношенията си с футболната федерация на страната, след като днес проведе среща с Борда на централата, съобщиха медиите в страната.

Решението му беше ясно и взето в последните дни на участието на страната на световното първенство, но днес пристигна във футболния съюз (ХНС), за да оформи края на отношенията. Срещата днес продължи повече от два часа, на която Далич информира президента на федерацията Мариян Кустич, че ще приключи пътя си. И с това официално сложи край на най-великата ера на националния отбор в историята на хърватския футбол.

Далич пое националния отбор през 2017 г. в изключително труден момент, но след това с резултатите си влезе в историята. Най-напред изведе Хърватия до сребро на световното първенство през 2018 г. в Русия, а след това взе бронз от следващия Мондиал през 2022 г. в Катар, както и сребро в Лигата на нациите през 2023 г. Освен това, той си осигури места на Евро 2020, Евро 2024 и Световното първенство през 2026 г. На все още продължаващото 23-о първенство на планетата воденият от него отбор беше спрян от Португалия на 1/16-финал.

„Тръгвам си с пълно с щастие сърце и горд, че допринесох за най-големите успехи на хърватския футбол в историята“, заяви Далич в прощално изявление, публикувано от HNS.

След това каза пред медиите, че да напусне е най-трудното решение в кариерата му, но определи сегашния момент като точен и правилен за тази стъпка.

„Подкрепата, която получих през последните дни, ме накара да преосмисля решението си и да не си тръгна, но е време. Колкото и все още да чувствам амбицията и желанието да постигна нови успехи с Хърватия, чувствам, че това е подходящият момент да завърша тази невероятна ера“, добави Далич.

В емоционално сбогуване той благодари на играчите, персонала, Хърватската футболна централа, феновете, медиите и семейството си. Той подчерта специално единството, което отборът е изградил с хърватския народ, както и незабравимите посрещания у дома след спечелването на медалите от световните първенства.

Президентът на ХНС Мариян Кустич също се сбогува с Далич, като подчерта, че името му завинаги ще има специално място в историята на хърватския футбол.

„Златко остава записан със златни букви в историята на хърватския футбол“, каза Кустич в изявление на местната централа.

За решението на Далич беше ясно още преди няколко дни и дори се знае как ще продължи кариерата му. Той отива в ОАЕ, където ще поеме местния национален отбор, а заплатата му ще бъде 5 милиона евро на година. Очакванията са до дни да бъде обявен и човекът, който ще поеме отбора след него, като това е една от легендите на местния футбол Славен Билич.

#Златко Далич

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