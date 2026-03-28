Председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев присъства на 20-годишнината от създаването на Таекуондо съюз Океания в Австралия, информираха от родната централа.

Там той е в качеството си на първи вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо и представлява президента Сакис Прагалос.

На официална вечеря президентът на австралийското таекуондо грандмайстор Жан Кфури получи медала на Ордена на Австралия по случай Деня на Австралия - в знак на признание за неговите заслуги към таекуондото и изключителния му принос към австралийската общност. Медалът бе връчен от генерал-губернатора на Австралия от името на крал Чарлз Трети, суверенен глава на Ордена на Австралия, пишат още от Българската федерация по таекуондо.

Президентът Кфури има богата практика в таекуондо, управление и професионални услуги. Лидерството му се характеризира със стратегическа проницателност, дисциплинирана експертиза и способност за изграждане на доверени отношения както на национално, така и на международно ниво. През 2013 година е въведен в Залата на славата на таекуондото.