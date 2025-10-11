Славия и Ботев Враца не се победиха в контрола с шест гола

Славия стигна до равенство 3:3 у дома с Ботев Враца в приятелски мач, игран на стадион „Александър Шаламанов“.

Гостите поведоха чрез Милен Стоев в 23-ата минута, но Тони Тасев изравни след точно половин час игра.

Даниел Генов и Данило Полонски също бяха точни за Ботев преди края на първата част, а „белите“ изравниха след попаденията на появилите се в игра от пейката Емил Стоев и Янис Гермуш съответно в 68-ата и 71-ата минута.

След срещата столичани останаха без треньор, след като ръководството на клуба прие оставката на наставника Златомир Загорчич.