Златомир Загорчич напусна Славия

Старши треньорът Златомир Загорчич подаде оставка и ръководството на клуба я прие. Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца.

Загорчич има три периода начело на „белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели Купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният наставник на столичани за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, Купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция.