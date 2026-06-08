Славия обяви два трансфера

Славия привлече Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона, съобщиха от клуба

26-годишното крило Балде игра в Монтана през миналия сезон. Преди това носи екипа на Маритимо Б, Фафе, Варзим, Синфаеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисау.

Като юноша Балде защитава цветовете на Спортинг (Лисабон), Маритимо и Тондела и има един мач за състава на Португалия U16.

Илиан Антонов, който е на 21 години и до момента беше собственост на ЦСКА, също играе на поста крило. Той е бивш юношески национал на България.