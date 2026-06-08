БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които...
Чете се за: 06:22 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:12 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Славия обяви два трансфера

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Клубът се подсили с флангови футболисти.

Славия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Славия привлече Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона, съобщиха от клуба

26-годишното крило Балде игра в Монтана през миналия сезон. Преди това носи екипа на Маритимо Б, Фафе, Варзим, Синфаеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисау.

Като юноша Балде защитава цветовете на Спортинг (Лисабон), Маритимо и Тондела и има един мач за състава на Португалия U16.

Илиан Антонов, който е на 21 години и до момента беше собственост на ЦСКА, също играе на поста крило. Той е бивш юношески национал на България.

„ПФК Славия пожелава успех на Балде и Антонов в изявите им с белия екип“, написаха от клуба.

#Умаро Балде #Илиан Антонов #ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
1
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
2
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
3
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
5
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Български футбол

Българският футболен съюз представи новото си лого и визуална идентичност
Българският футболен съюз представи новото си лого и визуална идентичност
ЦСКА направи първи тест на осветлението на стадион "Българска армия" ЦСКА направи първи тест на осветлението на стадион "Българска армия"
Чете се за: 03:25 мин.
България U17 отстъпи на Албания във втората контрола в Тирана България U17 отстъпи на Албания във втората контрола в Тирана
Чете се за: 01:05 мин.
Христо Стоичков представя авторски спектакъл Христо Стоичков представя авторски спектакъл
Чете се за: 02:30 мин.
Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев
Чете се за: 01:37 мин.
Бивш играч на ЦСКА се разписа при класика на Еквадор Бивш играч на ЦСКА се разписа при класика на Еквадор
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите
Чете се за: 06:22 мин.
Политика
НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“ НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе" Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Властите анализират всички места в страната, които се използват за...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ