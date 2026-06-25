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Славия отдаде почит към загиналите деца от академията на клуба

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Спорт
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Академията на "белите" преустанови дейност до второ нареждане.

ПФК Славия почит
Снимка: Официален сайт
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Отборът на Славия отдаде почит към загиналите в сряда в автомобилна катастрофа футболисти от академията на клуба, родени 2017 година. "Белите" се на подготвителен лагер в Банско, където ще останат до 8 юли.

"Футболистите от представителния отбор на Славия и треньорският щаб на "белите" посетиха църква в Банско. Там те запалиха свещ в памет на загиналите деца от академията на клуба в трагичния пътен инцидент край Ямбол в сряда. Поклон пред светлата памет на младите футболисти!", се казва в съобщението в официалния сайт на клуба.

Славия отмени приятелския си мач с Рилски спортист, който трябваше да се проведе на 27 юни в Симитли.

Академията на "белите" преустанови дейност до второ нареждане.

#ПФК Славия

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