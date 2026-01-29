БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
право - съд - присъда
Слушай новината

11 години след деянието окончателно са потвърдени присъди за подкупи на петима служители на "Автомобилна аднимистрация" – Хасково. Върховният касационен съд остави в сила присъдите на Окръжния съд в Хасково, потвърдена от Апелативния съд в Пловдив.

Георги Василев, Даниел Христов, Вихър Василев, Димитър Михайлов и Константин Въжарски са признати за виновни, че на магистрала "Марица", през лятото и есента на 2015 г., на няколко пъти, поискали от шофьори на турски тирове и получили подкупи, в различни по размер суми от 10 до 50 евро, за да не извършат проверка на тахошайбите на камионите и да не проверяват документите им.

Подсъдимите са осъдени на пробация за различни срокове от 1 година и 6 месеца до пробация от 6 месеца, глоби в размер от 6000 до 5000 лева, както и забрана да заемат държавна длъжност за срок от 2 години.

Върховният касационен съд намира, че фактическата обстановка е безспорно установена, категорично е установено, че подсъдимите като длъжностни лица, са приемали посочените суми, за да не извършват проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Европа и за да не им съставят актове за извършени нарушения.

#"Автомобилна администрация" #присъди #подкуп

Последвайте ни

