След изборите в Бразилия: Първи коментар на Болсонаро в САЩ

Загубилият президентските избори в Бразилия кандидат Флавио Болсонаро с първи коментар след като пристигна в Съединените щати.

"Не избягах от Бразилия, напуснах заради Бразилия“, заяви Болсонаро.

Американският държавен глава Доналд Тръмп потвърди, че Вашингтон е осигурил визи за Болсонаро и семейството му. Паспортите им бяха отнети заради криминално разследване. Флавио Болсонаро отрича обвиненията.

В публикувано в платформата Екс писмо той се обяви за "избран за президент", но след минути публикацията беше редактирана и се появи думата "лидер".

"Оттеглих се от режим на изключване, за да мога да стана лидер, който моят народ заслужава.“

Болсонаро се нарече жертва на държавен преврат и политическо преследване и заяви, че пътуването му до САЩ е било, за да защити семейството си. Заминаването на Болсонаро беше критикуван както от избрания за президент Луис Игнасио Лула да Силва, така и от привържениците на самия Болсонаро.



