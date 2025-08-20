БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След издирване: Откриха румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Сигналът за изчезването му е подаден вчера

ПСС
Снимка: БТА, архив
След издирване откриха румънски турист, който се е загубил в района на връх Ботев.

Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово. Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Туристът не е пострадал, намира се в добро общо състояние. Прекарал е нощта сам в гориста местност в планината. В процес на изясняване е какво се е случило с мъжа, тъй като не владее английски език, обясниха от ПСС-Калофер.

