Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството
 

След опустошителни наводнения в градовете на Мозамбик се появиха крокодили

Чете се за: 02:05 мин.
По света
Крокодили са причинили смъртта на най-малко трима души в Мозамбик на фона на опустошителни наводнения в страната, съобщи Асишиейтед прес.

В град Шай Шай, столица на провинция Газа и една от най-силно засегнатите области в южната част на страната, властите предупредиха жителите за повишен риск от нападения от крокодили, тъй като прииждането на водите не спира и евакуацията към по-високи места продължава.

Проливни дъждове и тежки наводнения в южните части на Африка през последния месец отнеха живота на над 100 души в Мозамбик, Южна Африка и Зимбабве, като са разрушени хиляди домове и са нанесени щети на инфраструктурата.

От 13-те смъртни случая, регистрирани вследствие на наводненията в Мозамбик, три са причинени от крокодили, съобщиха властите.

Двама души бяха убити и трима бяха ранени при нападение в региона Газа по-рано този месец. Мъж е бил "погълнат" от крокодил в малкия град Моамба в провинция Мапуто, съобщиха местни медии. Властите в Мапуто заявиха, че крокодилите вероятно са се озовали в района с водните потоци, идващи от съседна Южна Африка.

Освен непосредствената опасност, която представляват крокодилите, наводненията предизвикаха и хуманитарна криза. Седмици на обилни валежи, както и контролирано изпускане на язовири с цел предотвратяване на структурни повреди, са засегнали над 700 000 души, повече от половината от които деца, оставяйки след себе си разрушения сред обширни земеделски площи, според хуманитарни организации като Световната програма по прехраната и УНИЦЕФ.

#крокодили #Мозамбик #хуманитарна криза #наводнения

