След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани - ще продължим да ѝ оказваме подкрепа

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на българската гражданка Ива Михайлова. Това гласи позиция на външното ни министерство след репортаж на БНТ, който разказва за съдбата на 23-годишното момиче от Кочани, което има гражданство от България и Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град.

След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. А причината е, че е участвала в катастрофа, която още се разследва. В нея тя е пострадала, блъсната от друг автомобил. Ива твърди, че няма вина за инцидента. От 8 месеца тя няма официално обвинение, адвокатите не знаят от какво да я защитават.

По време на катастрофата тя е получила травми. Ива разказва, че според лекарите се нуждае от допълнително лечение, което не може да се получи в РСМ, но пък, властите там не ѝ разрешават да дойде в България, за да го започне. До момента тя е получила общо 5 такива отказа. Междувременно младата жена е получила известие за предложение за обвинение и съобщение за дело на 6 юли.

Ето цялата позиция на МВнР по случая:

"Във връзка с излъчения репортаж на Българската национална телевизия относно инцидента с българската гражданка Ива Михайлова край гр. Кочани, Република Северна Македония, уточняваме следното:

Министерството на външните работи е информирано за инцидента с българската гражданка Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие.

Чрез дипломатическото представителство бяха предприети необходимите действия за изясняване на случая. На тази основа и по програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова.

Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като очакваме тя да бъде разгледана в най-кратки срокове."