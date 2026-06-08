БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:05 мин.
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани - ще продължим да ѝ оказваме подкрепа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
репортаж бнт мвнр позиция ива михайлова кочани продължим оказваме подкрепа

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на българската гражданка Ива Михайлова. Това гласи позиция на външното ни министерство след репортаж на БНТ, който разказва за съдбата на 23-годишното момиче от Кочани, което има гражданство от България и Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град.

След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. А причината е, че е участвала в катастрофа, която още се разследва. В нея тя е пострадала, блъсната от друг автомобил. Ива твърди, че няма вина за инцидента. От 8 месеца тя няма официално обвинение, адвокатите не знаят от какво да я защитават.

По време на катастрофата тя е получила травми. Ива разказва, че според лекарите се нуждае от допълнително лечение, което не може да се получи в РСМ, но пък, властите там не ѝ разрешават да дойде в България, за да го започне. До момента тя е получила общо 5 такива отказа. Междувременно младата жена е получила известие за предложение за обвинение и съобщение за дело на 6 юли.

Ето цялата позиция на МВнР по случая:

"Във връзка с излъчения репортаж на Българската национална телевизия относно инцидента с българската гражданка Ива Михайлова край гр. Кочани, Република Северна Македония, уточняваме следното:
Министерството на външните работи е информирано за инцидента с българската гражданка Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие.
Чрез дипломатическото представителство бяха предприети необходимите действия за изясняване на случая. На тази основа и по програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова.

Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.
Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като очакваме тя да бъде разгледана в най-кратки срокове."

#Кочани #Скопие #Ива Михайлова #РСМ #МВнР

Последвайте ни

ТОП 24

Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
1
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
2
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
3
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
4
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
5
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба Алино
6
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Балкани

Християн Пендиков: Случаят с Ива Михайлова от Кочани показва проблеми с правосъдието и правото на лечение в РСМ
Християн Пендиков: Случаят с Ива Михайлова от Кочани показва проблеми с правосъдието и правото на лечение в РСМ
Лявото националистическо движение „Самоопределение“ на Албин Курти печели убедително вота в Косово Лявото националистическо движение „Самоопределение“ на Албин Курти печели убедително вота в Косово
Чете се за: 00:47 мин.
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
12609
Чете се за: 03:30 мин.
Избори в Косово - трети вот за 16 месеца Избори в Косово - трети вот за 16 месеца
Чете се за: 00:42 мин.
Пореден протест в Албания - недоволството срещу проекта на зетя на Тръмп Пореден протест в Албания - недоволството срещу проекта на зетя на Тръмп
Чете се за: 00:47 мин.
Отношенията Сърбия - Черна гора: Напрежение около посещението на сръбския президент Вучич в Тиват Отношенията Сърбия - Черна гора: Напрежение около посещението на сръбския президент Вучич в Тиват
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Властта представя инициативата "Кошница с грижа":...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани - ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани - ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000" Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Възстановено е движението от Смолян към Пампорово по авариен...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ