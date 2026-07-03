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След сигнала за проблемни кучета в село Бъзън стопанинът твърди, че няма незаконен приют

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Чете се за: 01:25 мин.
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След прякото включване, в което жители на Бъзън разказаха в „Денят започва“ за незаконен кучешки приют в селото, екип на БНТ се свърза със собственика на животните, за когото се знае, че е претърпял инцидент и се намира в болнично заведение. Собственикът на кучетата твърди, че няма незаконен приют и че не притежава 30 животни. По думите му до момента се е грижил за пет кучета – две пазят гаража, едно е вързано, а две охраняват двора. Само за едно от тях има докумнети - Лиза.

Красимир Кирилов , собственик на кучетата: "Нито има незаконен приют, нито има 30 кучета. Досега съм се грижел за пет кучета – две ми пазят гаража, Лиза е вързана, а две пазят двора."

Той обяснява, че животните са обезпаразитени и когато е извън града, ги наблюдава чрез видеонаблюдение. След като е постъпил в болница, е помолил свой приятел да се грижи за тях.

Красимир Кирилов , собственик на кучетата: "Няма как да разкъсват кокошки. Те са били агресивни и е възможно да са влезли в двора. Когато изляза от болницата, ще ги регистрирам и ще ги прибера."

#село Бъзън #незаконен приют #кучета

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