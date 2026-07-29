След силния трус в Япония: Издирват затрупани хора, десетки хиляди са без ток и вода

Продължава издирването на затрупани под отломките на търговски център в Югозападна Япония след земетресението с магнитуд 7,1 вчера.

До момента се съобщава за 13 жертви. Петима души са загинали при частично срутване на комин в завод, четирима са в неизвестност. Властите призовават към бдителност заради вторични трусове с магнитуд до 7-ма степен.

До момента са регистрирани над 100. Три са жертвите в търговски комплекс край град Кумамото, където остават затрупани хора. Около час след труса там е имало мощна експлозия, властите подозират изтичане на газ.