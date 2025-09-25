БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След случаите на шарка по овцете – ще започне ли задължителна ваксинация на животните

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От началото на годината са налице 168 огнища

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От началото на годината са налице 168 огнища на шарката по овцете. Те са концентрирани най-вече в област Пловдив. Другите засегнати области са Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Сливен, Бургас и Кърджали, като там има доста по-малко огнища, заяви в "Денят започва" доц. д-р Койчо Коев, директор на "Център за оценка на риска по хранителната верига".

По думите му причините да се откриват нови случаи са много.

"Транспортът, нерегламентираната търговия, нерегламентираните пасища, които споделят. Но най-вече търговията", допълни доц. д-р Койчо Коев.

Той обясни, че темата за ваксинацията на животните се коментира от месец юли.

"Една част от животновъдите настояват да се премине директно към ваксинация. Чакаме решение на Министерството на земеделието и храните. И все още няма крайно становище, защото това решение не е лесно. Засягат се търговски отношения и с други страни. Министерството на земеделието и храните инициира редица срещи, като бяха обхванати всички заинтересовани страни - от преработватели, индустрия, животновъди, до обслужващите ветеринарни лекари. Дори имаше среща и с посланиците и дипломатическите представителства на редица страни, с които имаме търговски отношения. Не е лесно да се вземе такова решение, въпреки че моментът назрява", каза още доц. д-р Койчо Коев.

Вижте целия разговор във видеото.

#шарката по животните #шарка #огнища #задължителна ваксинация #овце

