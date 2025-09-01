БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

След силното земетресение в Афганистан: Над 629 души са...
Чете се за: 00:57 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

След "стабилна" почерпка: Убит е мъж в русенско село, задържан е съседът му

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След "стабилна" почерпка: Убит е мъж в русенско село, задържан е съседът му
Полицията в Русе задържа 44-годишен мъж от село Тръстеник, заподозрян в умишлено убийство на свой приятел.

Жертвата на 43 години е открита от случаен минувач на улица в селото. При аутопсията става ясно, че мъжът е удушен, а в кръвта му има 4 промила алкохол. В хода на разследването като обвиняем е привлечен негов съсед, с който се черпили в местния магазин. Между двамата избухва скандал, довел до убийството. Няма преки свидетели на случилото се, иззети са записи от охранителните камери в Тръстеник.

В Окръжния съд утре ще бъде внесено искане за постоянно задържане под стража на обвиняемия. За подобно престъпление законът предвижда до 20 години затвор.

