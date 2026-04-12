Сливен посрещна Възкресение Христово с тържествена литургия в храм „Света Петка“. Стотици жители и гости на града се събраха в полунощ, за да приемат Благодатния огън и да се поздравят с празника.

В молитвите си вярващите поставиха акцент върху надеждата за здраве и възстановяване на мира в световен мащаб. Наред с религиозното значение на празника, в Сливен Великден бе обвързан и с очакванията за по-спокойна обществено-политическа среда у нас и разумно управление след предстоящите избори.

Празничните богослужения в Сливенската епархия продължават през целия ден, като във всички православни храмове се отслужва Второ Възкресение.